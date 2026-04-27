തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
അവന്മാർക്ക് വല്ല ബോധവുമുണ്ടോ?, പുറാനെ സൂപ്പർ ഓവറിനയച്ചത് ലഖ്നൗ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റം!

മോശം ഫോമിലുള്ള പുറാനെ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്ന് സ്റ്റെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:47 IST)
കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ നിക്കോളാസ് പുറാനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച ലഖ്‌നൗ ടീമിന്റെ തീരുമാനം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയെന്ന് മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പേസറായ ഡെയ്ല്‍ സ്റ്റെയ്ന്‍. മോശം ഫോമിലുള്ള പുറാനെ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്ന് സ്റ്റെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന കൊല്‍ക്കത്ത- ലഖ്‌നൗ മത്സരം സൂപ്പര്‍ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ നിലവിലെ സീസണില്‍ ഉടനീളം ബാറ്റിംഗില്‍ നിക്കോളാസ് പുറാന്‍ ലോക പരാജയമായിരുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയ പുറാന് സൂപ്പര്‍ ഓവറിലും മോശം റെക്കോര്‍ഡാണുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലും സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പുറാനെ തന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ചതാണ് സ്റ്റെയ്‌നിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

ഇതിന് മുന്‍പ് 2 തവണ സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും റണ്‍സൊന്നും നേടാന്‍ പുറാനായിരുന്നില്ല. കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെയും സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ പുറാന്‍ പൂജ്യനായി മടങ്ങി. 3 സൂപ്പര്‍ ഓവറുകള്‍ മൂന്നിലും പൂജ്യം. മിച്ച് മാര്‍ഷ്, റിഷഭ് പന്ത്, മുകുള്‍ ചൗധരി എന്നിവരുള്ളപ്പോഴാണ് മോശം ഫോമിലുള്ള പുറാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചത്. ഇതൊരു ക്രിമിനല്‍ തീരുമാനമാണ് സ്റ്റെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു.


ഈ സീസണില്‍ ഇതുവരെ കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വെറും 10.25 ശരാശരിയില്‍ 82 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നിക്കോളാസ് പുറാന്‍ നേടിയത്. സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറാന്‍ പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം തോല്‍വി നേരിട്ടതോടെ ലഖ്‌നൗ നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.




