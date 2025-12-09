IPL Auction 2026: ഐപിഎൽ താരലേലം: 350 കളിക്കാരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്, ക്വിൻ്റൺ ഡികോക്കും താരലേലത്തിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐപിഎല് 2026 താരലേലത്തിനുള്ള അന്തിമ പ്ലെയര് ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്. ആയിരത്തിന് മുകളില് കളിക്കാര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പട്ടിക ചുരുക്കി 350 പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. ആദ്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും 35 പേരുകള് പുതുതായി ലിസ്റ്റില് ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര് ക്വിന്റണ് ഡീകോക്കും ഉള്പ്പെടുന്നു. ക്രിക്ബസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഒരു ഐപിഎല് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പ്രത്യേക അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഡീകോക്കിനെ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് നിന്നും വിരമിച്ച ഡീകോക്ക് അടുത്തിടെ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു.
ഒരു കോടി അടിസ്ഥാന വിലയിലാണ് ഡികോക്കിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മെഗാ ലേലത്തില് 2 കോടി രൂപയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ബേസ് പ്രൈസ്. വിദേശ താരങ്ങളില് വിദേശ താരങ്ങളില് നിന്നും ശ്രീലങ്കയുടെ ട്രേവീന് മാത്യു, ബിനൂറ ഫെര്ണാണ്ടോ, കുസല് പെരേര, ഡുനിത്ത് വെല്ലലാഗെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അറബ് ഗുല്, വെസ്റ്റിന്ഡീസിന്റെ അകീം ഓഗസ്റ്റി എന്നിവരാണ് പുതുതായി ലിസ്റ്റില് ഇടം നേടിയത്.
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് വിഷ്ണു സോളങ്കി, പരിക്ഷിത് വല്സങ്കര്, സദേക് ഹുസൈന്, ഇസാസ് സവാരിയ തുടങ്ങി ഇരുപതിലധികം പേരാണ് പുതുതായി ചേര്ത്തിട്ടുള്ളത്.
ഡിസംബര് 16ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യന് സമയം 2:30 ന് അബുദാബിയിലെ എത്തിഹാദ് അരീനയിലാണ് താരലേലം നടക്കുക. ആദ്യം ക്യാപ്പ്ഡ് താരങ്ങള്,ബാറ്റര്മാര്, ഓള്റൗണ്ടര്മാര്,വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര്മാര്, ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്മാര്, സ്പിന് ബൗളര്മാര് എന്ന ക്രമത്തിലാകും ലേലം നടക്കുക.