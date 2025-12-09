ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
190 സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റിൽ ഇത്ര സ്ഥിരതയുള്ള മറ്റൊരു ബാറ്ററില്ല, പക്ഷേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ അഭിഷേകിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല: ഇർഫാൻ പത്താൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:19 IST)
ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ കണ്ടെത്തലാണ് അഭിഷേക് ശര്‍മയെന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റര്‍. ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ ബൗളര്‍മാരെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സ്പിന്നിനെയും പേസിനെയും ഒരുപോലെ നേരിടാന്‍ കരുത്തുള്ള അഭിഷേക് നിലവില്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ ബാറ്ററാണ്. പുള്‍,കട്ട് ഷോട്ടുകള്‍ കളിക്കുന്ന ആയാസതയോടെ സ്പിന്നിനെതിരെയും കളിക്കാന്‍ അഭിഷേകിന് സാധിക്കുന്നു. ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ 180ന് മുകളില്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റും 40 ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയും എന്നൊരൊറ്റ കണക്ക് മതി അഭിഷേക് എത്രമാത്രം അപകടകാരിയെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍. എന്നാല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ അഭിഷേകിന് മുന്നില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പേസറായ ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍.

190-200 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍, 40-ന് അടുത്തുള്ള ശരാശരിയോടെ ഇത്രയും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബാറ്ററെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടുകാണില്ല, സ്ഥിരതയും ആക്രമണശൈലിയുമുള്ള അഭിഷേകിനെ പോലൊരു ബാറ്റര്‍ അപൂര്‍വമാണ്. എന്നാല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പോലൊരു നിലവാരമുള്ളൊരു പേസ് യൂണിറ്റ് അഭിഷേകിന് വെല്ലുവിളിയാകും. ഇന്നിങ്ങ്‌സിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തേക്കോ ഷോര്‍ട്ട് ബോളോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അഭിഷേക് അതെങ്ങനെ നേരിടുമെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനായാല്‍ അഭിഷേക് എന്ന ബാറ്ററുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് അത് സഹായകമാകും. പത്താന്‍ പറഞ്ഞു. അഭിഷേകിനെതിരെ എതിരാളികള്‍ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചാല്‍ നല്ലത് തന്നെ അതിനെ നേരിടാന്‍ ശ്രമിച്ച് അഭിഷേക് കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നും ശ്രമിക്കാതെ വന്നാലും അഭിഷേകിന് പ്രശ്‌നമില്ല. മികച്ച രീതിയിലാണ് അവന്‍ ബാറ്റ് വീശുന്നത്. ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍ പറഞ്ഞു.


