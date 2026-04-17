ശനി, 18 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

ശ്രേയസ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രം, ടീം സെലക്ഷനെ വിമർശിച്ച് അശ്വിൻ

R Ashwin, Shreyas Iyer,Indian team, IPL News, PBKS
Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:39 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026ല്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കൊണ്ടും ക്യാപ്റ്റന്‍സി മികവ് കൊണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് കിംഗ് നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ താരമായ രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍. അയ്യരെ ടി20 ടീമിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്ന ദേശീയ സെലക്ടര്‍മാരുടെ തീരുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അശ്വിന്‍, ശ്രേയസ് അയ്യരെ പോലെ ഒരു പ്രതിഭയ്ക്ക് പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നത് അയ്യരുടേതല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നഷ്ടമാണെന്നും അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു.

കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍ നിന്നും പഞ്ചാബിലെത്തിയ ശ്രേയസ് ബാറ്റ് കൊണ്ടും നായകമികവുകൊണ്ടും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് ഐപിഎല്ലില്‍ കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. മൈതാനത്ത് നായകനെന്ന നിലയില്‍ ടീമിനെ മികച്ച രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹകളിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരുടെ മുഴുവന്‍ മികവില്‍ കളിക്കാനും മികച്ച പിന്തുണയാണ് ശ്രേയസ് നല്‍കുന്നത്. 53.80 എന്ന മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയിലാണ് അയ്യര്‍ ബാറ്റ് വീശുന്നത്. അയ്യരുടെ
ശരീരഭാഷയും മത്സരത്തെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയും തികച്ചും ശാന്തമാണ്. അത് ടീമിന് മൊത്തത്തില്‍ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരായ മത്സരങ്ങളിലടക്കം റണ്‍സ് പിന്തുടരുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന പക്വത പ്രശംസനീയമാണ്,' അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഐപിഎല്ലില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുമ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിലേക്ക് അയ്യരെ പരിഗണിക്കാത്തതിലാണ് അശ്വിന്‍ തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. മികച്ച നേതൃശേഷിയുള്ള അയ്യരെ പോലൊരു കളിക്കാരനെ പരിഗണിക്കാത്തതില്‍ നഷ്ടം ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനാണെന്നാണ് അശ്വിന്‍ പറയുന്നത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :