വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
ഓരോ കളിക്കാരനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു: ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ

Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:29 IST)
പഞ്ചാബ് കിങ്സിനോടേറ്റ ദയനീയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ടീമിനുള്ളിലെ അതൃപ്തിയും നിരാശയും പരസ്യമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകന്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ. ഇനി ന്യായീകരണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ടീമെന്ന നിലയില്‍ കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഹാര്‍ദിക് വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരശേഷം വികാരാധീനനായാണ് ഹാര്‍ദിക് സംസാരിച്ചത്. 'മൈതാനത്ത് ഞങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഓരോ കളിക്കാരനും സ്വന്തം പ്രകടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. എവിടെയാണ് പിഴയ്ക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേവലം ഭാഗ്യക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തോല്‍വികളെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല,' ഹാര്‍ദിക് പറഞ്ഞു.

ടീം സെലക്ഷനിലും തന്ത്രങ്ങളിലും പാളിച്ചകള്‍ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹാര്‍ദിക്കിന്റെ വാക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 'ചില കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങള്‍ ഒരു ടീമായി കളിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ,' എന്ന വാക്കുകള്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലേറ്റ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാമത്തെ തോല്‍വി മുംബൈ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വമ്പന്‍ താരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്താന്‍ കഴിയാത്തത് ടീമിനുള്ളില്‍ ഐക്യം ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണെന്ന സംശയമാണ് ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകള്‍ മങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, വരും മത്സരങ്ങളില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മുംബൈയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സീസണായി 2026 മാറും. നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ.


