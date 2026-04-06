ഐപിഎല്ലിൽ 200 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ പേസർ, ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (13:38 IST)
ഐപിഎല് 2026 സീസണില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആര്സിബിയുടെ ഇന്ത്യന് താരമായ ഭുവനേശ്വര് കുമാര്. യുവതാരം ആയുധ് മാത്രയെ പുറത്താക്കിയതോടെ ഐപിഎല്ലില് 200 വിക്കറ്റുകള് നേടുന്ന ആദ്യ പേസറായി ഭുവനേശ്വര് മാറി. 192 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ നേട്ടം. 176 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 224 വിക്കറ്റുകള് നേടിയിട്ടുള്ള യൂസ്വേന്ദ്ര ചാഹലാണ് ഐപിഎല്ലില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് നേടിയിട്ടുള്ള താരം.
നേരത്തെ മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആര്സിബി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല്, രജത് പാട്ടീധാര്, ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനങ്ങളുടെ മികവില് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 250 റണ്സ് നേടിയിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയുടെ പോരാട്ടം 207 റണ്സില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. 19 സിക്സറുകളാണ് മത്സരത്തില് ആര്സിബി ബാറ്റര്മാര് അടിച്ചെടുത്തത്.