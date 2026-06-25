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  4. Why isn't Europe using air conditioning despite record heatwaves
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (08:44 IST)

റെക്കോര്‍ഡ് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും യൂറോപ്പ് എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

Europe Heatwave, Omega block, Heatwave deaths, Climate change
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:44 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (08:58 IST)
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യൂറോപ്പില്‍ തീവ്രമായ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കടക്കുകയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍ മരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിലും യൂറോപ്പിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗ് ഇപ്പോഴും ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം തിരക്കുകയാണ് പലരും. യൂറോപ്പിലെ ഭവനനിര്‍മാണം പ്രധാനമായും ചൂട് നിലനിര്‍ത്താന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തണുത്ത ശൈത്യകാലത്തെ നേരിടാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള ചുമരും ചെറിയ ജനാലകളും ഇന്‍സുലേഷനും ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
 
ഇതുമൂലം വ്യാപകമായ എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ട്. ഇത് നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളില്‍ വീടുകളെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു. ജര്‍മ്മനി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വീടുകളില്‍ മാത്രമേ എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഉള്ളൂ. വേനല്‍ക്കാലം പൊതുവെ മെക്കാനിക്കല്‍ തണുപ്പിക്കല്‍ ഇല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രപരമായ വിശ്വാസത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 
ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും കാരണം യൂറോപ്യന്‍ സര്‍ക്കാരുകളും ഉപഭോക്താക്കളും എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗിനെ വളരെക്കാലമായി ജാഗ്രതയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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