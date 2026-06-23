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ജൂണില് ഇംഗ്ലണ്ടില് കൊടും ചൂട്; സ്കൂളുകള് അടച്ചിടുന്നു
ജൂണില് ഇംഗ്ലണ്ടില് കൊടും ചൂട്. അത്യാവശ്യ യാത്രകള് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതര് ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന് യൂറോപ്പില് ഒരു 'ഹീറ്റ്-ഡോം' രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയില്സിലെയും ചില ഭാഗങ്ങളില് 40C വരെ താപനില ഉയരാന് കാരണമാകുമെന്ന് മെറ്റ് ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ ഉഷ്ണതരംഗത്തിനുള്ള താപനില 1976 ജൂണില് ഹാംഷെയറില് സ്ഥാപിച്ച റെക്കോര്ഡിനെ നിരവധി ഡിഗ്രി മറികടക്കാനും 2022 ജൂലൈയില് യുകെയിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 40.3C യോട് അടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. യുകെയില് ഇതുവരെ വളരെ അപൂര്വമായിരുന്ന ഈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം ഉയര്ന്ന ആര്ദ്രതയും വളരെ ചൂടുള്ള രാത്രികളും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് ആളുകള്ക്ക് രാത്രിയില് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ലണ്ടന് മുതല് സ്വാന്സി, സോമര്സെറ്റ് മുതല് ബര്മിംഗ്ഹാം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9 വരെ കടുത്ത ചൂടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് മെറ്റ് ഓഫീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയില്സിലുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്കൂളുകള് ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ അടച്ചുപൂട്ടും.