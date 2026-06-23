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ഹോര്മുസ് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല: ടെഹ്റാന് കടലിടുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള പ്രവര്ത്തന നിലയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്ന് ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഗര് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന് സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക് കീഴില് തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 14 പോയിന്റ് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസുമായുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ട സാങ്കേതിക ചര്ച്ചകള് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള് ഒരു അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കവെ നിര്ണായകമായ സമുദ്ര പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഇറാന് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.
'ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭരണം ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. തീര്ച്ചയായും അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങള് പാലിക്കപ്പെടും, പക്ഷേ ഇറാന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഭരിക്കും' -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നിലവിലുള്ള ചര്ച്ചകള് ലെബനനിലെ സംഭവവികാസങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിശാലമായ സംഘര്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാനിയന് സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന ഇറാന്റെ നിലപാട് ആവര്ത്തിച്ചു.
സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നടന്ന ടെഹ്റാന്-വാഷിംഗ്ടണ് ചര്ച്ചകളുടെ ഫലമായാണ് മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയന് ഫണ്ടുകള് പുറത്തിറക്കലും എണ്ണ ഉപരോധങ്ങള് ലഘൂകരിക്കലും ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.