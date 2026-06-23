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യുഎസ് ഇറാന്റെ എണ്ണ ഉപരോധം ഭാഗികമായി പിന്വലിച്ചു
ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകളെത്തുടര്ന്ന് ഇറാനിയന് എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുള്ള ഉപരോധങ്ങള് അമേരിക്ക ഭാഗികമായി പിന്വലിച്ചു. ഇത് ഇറാനിയന് എണ്ണയുടെ ഉത്പാദനം, വിതരണം, വില്പ്പന എന്നിവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. തിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് ട്രഷറി 60 ദിവസത്തെ ഉപരോധ ഇളവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് പൂര്ണ്ണ സമാധാന കരാര് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ച് മധ്യസ്ഥരില് നിന്നും യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റില് നിന്നുമുള്ള നല്ല റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടയിലാണ് ഈ നീക്കം.
ജൂണ് 17 ന് ടെഹ്റാനും വാഷിംഗ്ടണും ഒപ്പുവച്ച 60 ദിവസത്തെ ധാരണാപത്രത്തില് (എംഒയു) ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ ഇളവ്. യുഎസ്-ഇറാന് ചര്ച്ചകള് നന്നായി പോകുന്നെന്നും എംഒയുവിലെ നിരവധി നിബന്ധനകള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഈ ലൈസന്സ് ഇറാനിയന് ഉത്ഭവത്തിന്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കല് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് അല്ലെങ്കില് പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. ഇറാനിയന് എണ്ണ യുഎസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
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ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 14 പോയിന്റ് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസുമായുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ട സാങ്കേതിക ചര്ച്ചകള് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള് ഒരു അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കവെ നിര്ണായകമായ സമുദ്ര പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഇറാന് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.