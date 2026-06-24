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  4. Europe Heatwave pushing temperatures above 40 degree celcius
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (15:30 IST)

Heatwave Europe : യൂറോപ്പിന് തീപിടിക്കുന്നു, ചൂട് 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ, ഫ്രാൻസിൽ മാത്രം 18 മരണമെന്നും റിപ്പോർട്ട്!

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആറു മേഖലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ടും നിലവിലുണ്ട്.

Europe Heatwave, Omega block, Heatwave deaths, Climate change
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (15:30 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (15:19 IST)
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ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷമായതോടെ യൂറോപ്പില്‍ വലിയഭാഗം കടുത്ത ചൂടില്‍. ഫ്രാന്‍സ്, സ്‌പെയിന്‍, ഇറ്റലി,ബ്രിട്ടന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് മുകളിലെത്തിയതോടെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ വക്കിലാണ് രാജ്യങ്ങള്‍. ഫ്രാന്‍സില്‍ ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 18 പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതില്‍ ചൂടേറ്റ വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി മരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗമായ ബോര്‍ഡോക്‌സില്‍ താപനില 41.9 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലെത്തി. ഇത് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡാണ്.
 
 
ബ്രിട്ടനിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഈ ആഴ്ച താപനില 39 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 1957-ലും 1976-ലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ പരമാവധി താപനില റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ന്നേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാജ്യവ്യാപകമായി രണ്ടാമതായാണ് 'ഹീറ്റ്-ഹെല്‍ത്ത് അലര്‍ട്ട്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആറു മേഖലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ടും നിലവിലുണ്ട്.
 
ഇറ്റലി, സ്‌പെയിന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും കടുത്ത ചൂടിനെ നേരിടുകയാണ്. പല നഗരങ്ങളിലും റെഡ് അലര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാനും അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാട്ടുതീ ഭീഷണിയും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
 
 ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമായ ഛ (ഒമേഗ) യുടെ ആകൃതിയോട് സാമ്യമുള്ള ഉയര്‍ന്ന മര്‍ദ്ദ മേഖല രണ്ട് താഴ്ന്ന മര്‍ദ്ദ മേഖലകള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 'ഒമേഗ ബ്ലോക്ക്'പ്രതിഭാസമാണ് യൂറോപ്പിലാകമാനം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ചൂടുള്ള വായു ഒരേസ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങികിടക്കുന്നതിനാല്‍ മേഘരൂപീകരണം കുറയുകയും താപനില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ (WMO) സമീപകാല വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം, യൂറോപ്പ് ആഗോള ശരാശരിയേക്കാള്‍ ഇരട്ടിയിലധികം വേഗത്തിലാണ് ചൂടാകുന്നത്. 'ഒമേഗ ബ്ലോക്ക്' പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, മനുഷ്യനിര്‍മിത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവയുടെ ആഘാതം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.
 
വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്കാള്‍ ആഗോള ശരാശരി താപനില ഏകദേശം 1.3 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി യൂറോപ്പില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്‍ മുന്‍കാലത്തേക്കാള്‍ 2 മുതല്‍ 4 ഡിഗ്രി വരെ കൂടുതല്‍ ചൂടേറിയതാകുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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