ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനായിരുന്ന ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും വീട്ടിലാണ്, സ്‌റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോള്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു!

എട്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍ ജേതാവായ ബോള്‍ട്ട് 2017ല്‍ സജീവ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Updated: ബുധന്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (15:28 IST)
ഇതിഹാസ സ്പ്രിന്റര്‍, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മനുഷ്യന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് ഇപ്പോള്‍ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണ്. എട്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍ ജേതാവായ ബോള്‍ട്ട് 2017ല്‍ സജീവ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. 100 മീറ്റര്‍, 200 മീറ്റര്‍, 4*100 മീറ്റര്‍ റിലേ എന്നിവയില്‍ ലോക റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. പിതാവിന്റെ സമയം തന്നെ പിടികൂടിയതായി ബോള്‍ട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു.

11 തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ അദ്ദേഹം ഇനി ഓട്ടത്തിലോ സ്പ്രിന്റിംഗോ ചെയ്യില്ലെന്നും തന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും വീട്ടിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും ബോള്‍ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. സാധാരണയായി, കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ വിടാന്‍ ഞാന്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഉണരും, തുടര്‍ന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ വിശ്രമിക്കും. നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലാണെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വ്യായാമം ചെയ്‌തേക്കാം. കുട്ടികള്‍ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ ഞാന്‍ ചില ടിവി പരമ്പരകള്‍ കാണുകയും ശാന്തമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അവര്‍ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഞാന്‍ അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.- ബോള്‍ട്ട് ദി ഗാര്‍ഡിയനോട് പറഞ്ഞു.

ട്രാക്കിനും ഫീല്‍ഡിനും പുറത്ത്, കായികരംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോള്‍ട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു. 39 വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ പടികള്‍ കയറുന്നത് പോലും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

'ഞാന്‍ കൂടുതലും ജിം വ്യായാമങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാന്‍ അതിന്റെ ആരാധകനല്ല. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കുറച്ചുനാളായി പുറത്ത് ഓടാന്‍ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. കാരണം ഞാന്‍ പടികള്‍ കയറുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. എന്റെ ശ്വസനം ശരിയാകാന്‍ ഞാന്‍ വീണ്ടും ഓടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു'- ബോള്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


