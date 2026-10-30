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  4. Ramlila Maidan Ready for INDIA Bloc's 'Chalo Delhi' Mega Rally on Nov 1; Unprecedented Security Arranged
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (13:02 IST)

രാംലീല മൈതാനം സജ്ജം: നവംബർ 1-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ 'ചലോ ദില്ലി' മഹാറാലി; കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തലസ്ഥാനം

150-ഓളം അത്യാധുനിക എഐ (AI), എച്ച്ഡി ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:57 IST)
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കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഇന്ത്യാ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച 'ചലോ ദില്ലി' ബഹുജന പ്രക്ഷോഭ റാലിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തില്‍ തലസ്ഥാനം. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റാലിക്ക് 10 ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി 3,000 പോലീസുകാരെയും 10,000 അര്‍ധസൈനികരെയും രാം ലീല മൈതാനിയുടെ പരിസരങ്ങളില്‍ വിന്യസിക്കും. 150-ഓളം അത്യാധുനിക എഐ (AI), എച്ച്ഡി ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.
 
അതേസമയം ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ജനകീയ പോരാട്ടത്തില്‍ ഭയപ്പെടാതെ യുവജനങ്ങളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മുന്‍നിരയിലുണ്ടാകണമെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഈ ആഹ്വാനം നടത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സമരമാണിതെന്നും  പോലീസിനെ ലാത്തിയേയോ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കെമെന്നോണം ഇന്ന്  കേണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയുടെ വസതിയില്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ  പ്രതീകാത്മക വിചാരണ സംഘടിപ്പിക്കും. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം പാര്‍ലമെന്റില്‍ പരാജയപ്പെടുകയും രാജ്യസഭയില്‍ നല്‍കിയ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടീസില്‍ നടപടിയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഈ പ്രതിഷേധ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സമരം അരാജകത്വമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് സിജെപിയും പിന്തുണ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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