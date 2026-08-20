  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Maharashtra CM fadnavis extended powers of CM in decisions
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (13:59 IST)

മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരം

Maharashtra CM,
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (13:47 IST)
google-news
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഖ്യകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും തീരുമാനങ്ങള്‍ പുനപരിശോധിക്കാനും തിരുത്താനും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് വിപുലമായ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര ഗവണ്മെന്റ് റൂള്‍സ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് 2026 എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പൊതുജന താത്പര്യാര്‍ഥം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഏത് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും തീരുമാനം മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും.
 
എന്നാല്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനം തിരുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഏത് വകുപ്പുകളിലെയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഫയലുകളോ നേരിട് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.നേരത്തെയുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എകപക്ഷീയമായി തിരുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വതന്ത്ര അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പുതിയ ചട്ടഭേദഗതിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാനാകും.
 
അതേസമയം ഭരണപക്ഷമായ മഹായുതി സഖ്യത്തില്‍ ഈ നീക്കം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ വകുപ്പുകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പുതിയ കൈകടത്തല്‍ ബാധിക്കുമെന്ന് സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായമുണ്ട്.ALSO READ: എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്‍കി : സുരേഷ് ഗോപി

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരം

മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരംമഹാരാഷ്ട്ര ഗവണ്മെന്റ് റൂള്‍സ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് 2026 എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പൊതുജന താത്പര്യാര്‍ഥം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഏത് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും തീരുമാനം മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും.

ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്‍കി : സുരേഷ് ഗോപി

ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്‍കി : സുരേഷ് ഗോപിപുലിക്കളിക്കെതിരെ നടനും എഴുത്തുക്കാരനുമായ വികെ ശ്രീരാമന്‍ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് സങ്കടകരമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൃശൂര്‍ പൂരത്തിനോളം വലിപ്പമുള്ള ജനസഞ്ചയം പുലിക്കളി കാണാനെത്തുന്നത് അത് വൈകൃതമായതുകൊണ്ട് പറയാനാകുമോ എന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു.

എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ

എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ11,12 ക്ലാസുകളിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സമിതിയിലാണ് ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവര്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. പാഠപുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാവിവത്കരിക്കുന്നുവെന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെയാണ് നടപടി.

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മതി, നിലപാടിലുറച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്ന് ബിജെപി

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മതി, നിലപാടിലുറച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗായി മാറിയെന്ന് ബിജെപിപാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മാത്രം ആലപിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചര്‍ത്തക സമിതിയിലാണ് തീരുമാനമായത്.

സ്വർണവിലയിൽ റോക്കറ്റ് കുതിപ്പ്, ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത് 3160 രൂപ!

സ്വർണവിലയിൽ റോക്കറ്റ് കുതിപ്പ്, ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത് 3160 രൂപ!സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍. ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഒറ്റയടിക്ക് 3160 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 1,16,800 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു.