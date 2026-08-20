മോദി മോഡൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും? , മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരം
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഖ്യകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും തീരുമാനങ്ങള് പുനപരിശോധിക്കാനും തിരുത്താനും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് വിപുലമായ അധികാരങ്ങള് നല്കുന്ന പുതിയ ചട്ടങ്ങള് പുറത്തിറക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര ഗവണ്മെന്റ് റൂള്സ് ആന്ഡ് ബിസിനസ് 2026 എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. പുതിയ ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം പൊതുജന താത്പര്യാര്ഥം മുന്നിര്ത്തി ഏത് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും തീരുമാനം മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും.
എന്നാല് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനം തിരുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലില് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഏത് വകുപ്പുകളിലെയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഫയലുകളോ നേരിട് ആവശ്യപ്പെടാന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.നേരത്തെയുള്ള ചട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ച് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങള് എകപക്ഷീയമായി തിരുത്താന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വതന്ത്ര അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് പുതിയ ചട്ടഭേദഗതിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാനാകും.
അതേസമയം ഭരണപക്ഷമായ മഹായുതി സഖ്യത്തില് ഈ നീക്കം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ വകുപ്പുകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പുതിയ കൈകടത്തല് ബാധിക്കുമെന്ന് സഖ്യകക്ഷികള്ക്കിടയില് അഭിപ്രായമുണ്ട്.ALSO READ: എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ