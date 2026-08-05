  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Indian agents killed over 30 terrorists in Pakistan
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (10:39 IST)

ഇന്ത്യന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ 30 ലധികം ഭീകരരെ വധിച്ചു: ലഷ്‌കര്‍ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

Pak Occupied Kashmir, Unrest in POK, Protests in POK, Pakistan Fired against protesters, Inflation
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (10:44 IST)
google-news
കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര സംഘടനയിലെ 30ലധികം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബ (എല്‍ഇടി) ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു. മെയ് മാസത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡുചെയ്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വീഡിയോയില്‍ റിസ്വാന്‍ ഹനീഫ് എന്നയാളാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു.
 
പെഷവാര്‍, കറാച്ചി, റാവല്‍പിണ്ടി, മുസാഫറാബാദ്, റാവലക്കോട്ട് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പാകിസ്ഥാന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ലഷ്‌കര്‍ പ്രവര്‍ത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹനീഫ് അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. 'കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ, നമ്മുടെ 30-ലധികം ആളുകളെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്റുമാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്' ഹനീഫ് പറഞ്ഞു.
 
സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പാകിസ്ഥാനിലുടനീളം നിരവധി സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദികള്‍ അജ്ഞാതരായ തോക്കുധാരികളാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ആരാണെന്ന വ്യാപകമായ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ളില്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി പാകിസ്ഥാന്‍ നിരവധി തവണ ആരോപിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം ന്യൂഡല്‍ഹി അത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണം; സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിസാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള്‍ ഒന്നിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ പരിഗണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

Kerala Weather: ചക്രവാതചുഴി വില്ലൻ; ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മഴ തുടരും

Kerala Weather: ചക്രവാതചുഴി വില്ലൻ; ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മഴ തുടരുംKerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരും. തെക്കൻ കർണാടകയ്ക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മുകളിലായി 5.8 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും സമീപമുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി 4.5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

'മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തണം'; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകൾ വിലയ്‌ക്കെടുത്ത് സതീശന്റെ പിആർ

'മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തണം'; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകൾ വിലയ്‌ക്കെടുത്ത് സതീശന്റെ പിആർകാലവർഷക്കെടുതി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വീഴ്ച പറ്റിയതായി പരക്കെ വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പിആർ തകൃതി. സിനിമ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനായുള്ള പിആർ.

യെമന്‍ തീരത്ത് മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര കപ്പല്‍ ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങി

യെമന്‍ തീരത്ത് മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര കപ്പല്‍ ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങിഫൈസ് നൂര്‍ ഒലിയ എന്ന കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലിലെ 14 ജീവനക്കാരെയും വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. 'യെമന്‍ ജലാശയത്തിന് സമീപം കപ്പലില്‍ ഒരു പ്രൊജക്ടൈല്‍ ഇടിച്ചു' എന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ എക്സില്‍ എഴുതി.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്ആഗസ്റ്റ് 4 ലെ ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനില്‍ അസമിലെയും മേഘാലയയിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയോ അതിശക്തമായ മഴയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഗസ്റ്റ് 10നകം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് കൈമാറുക'; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം

'ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഗസ്റ്റ് 10നകം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് കൈമാറുക'; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശംപരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് തങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകര്‍പ്പുകളും അഭിമുഖത്തില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കും പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അറിയിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.