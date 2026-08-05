ഇന്ത്യന് ഏജന്റുമാര് പാകിസ്ഥാനില് 30 ലധികം ഭീകരരെ വധിച്ചു: ലഷ്കര് പ്രവര്ത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്
കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ വര്ഷത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര സംഘടനയിലെ 30ലധികം പ്രവര്ത്തകര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലഷ്കര്-ഇ-തൊയ്ബ (എല്ഇടി) ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രവര്ത്തകന് പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചു. മെയ് മാസത്തില് റെക്കോര്ഡുചെയ്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതും എന്നാല് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വീഡിയോയില് റിസ്വാന് ഹനീഫ് എന്നയാളാണ് വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്. കൊലപാതകങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ഇന്ത്യന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികളെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു.
പെഷവാര്, കറാച്ചി, റാവല്പിണ്ടി, മുസാഫറാബാദ്, റാവലക്കോട്ട് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി പാകിസ്ഥാന് നഗരങ്ങളില് ലഷ്കര് പ്രവര്ത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹനീഫ് അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. 'കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വര്ഷത്തിനിടെ, നമ്മുടെ 30-ലധികം ആളുകളെ ഇന്ത്യന് ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്റുമാര് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്' ഹനീഫ് പറഞ്ഞു.
സമീപ വര്ഷങ്ങളില് പാകിസ്ഥാനിലുടനീളം നിരവധി സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദികള് അജ്ഞാതരായ തോക്കുധാരികളാല് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ആരാണെന്ന വ്യാപകമായ ഊഹാപോഹങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ളില് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങള് നടത്തിയതായി പാകിസ്ഥാന് നിരവധി തവണ ആരോപിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം ന്യൂഡല്ഹി അത്തരം ആരോപണങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.