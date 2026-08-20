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  4. Three rajyasabha spots set to fall vacant BJP MLA's key to CPM bid to retain seat
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (16:42 IST)

രാജ്യസഭയിലേക്ക് 3 ഒഴിവുകൾ, സിപിഎമ്മിന് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബിജെപി സഹായം അനിവാര്യം

Rajyasabha, CPM, Indian Politics,kerala politics, Rajyasabha MP
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:31 IST)
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രാജ്യസഭയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുല്ല 3 അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അടുത്ത എപ്രിലില്‍ അബസാനിക്കാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി സിപിഎം. നിലവിലെ നിയമസഭയിലെ കക്ഷിനില പ്രകാരം എല്ലാ എംഎല്‍എമാരും വോട്ട് ചെയ്താല്‍ പോലും സിപിഎമ്മിന് ഒരാളെ പോലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കണമെങ്കില്‍ ബിജെപി സഹായം സിപിഎമ്മിന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബിജെപി സഹായമുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ സിപിഎമ്മിന് 3 ഒഴിവുകളില്‍ ഒരെണ്ണത്തില്‍ വിജയിക്കാനാകു.
 
വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ബിജെപിയുടെ തീരുമാനമാകും 3 സീറ്റുകളില്‍ ഒരെണ്ണം ആര്‍ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നത് നിര്‍ണയിക്കുക. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പി വി അബ്ദുള്‍ വഹാബ്, സിപിഎമ്മിലെ ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ്, വി ശിവദാസന്‍ എന്നിവരുടെ കാലാവധിയാണ് ഏപ്രില്‍ 23ന് അവസാനിക്കുക. 102 സീറ്റുകളുള്ള യുഡിഎഫ് നിലവില്‍ 2 സീറ്റുകള്‍ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്തുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായി സിപിഎമ്മിന് നിര്‍ണായകമാണ്.
 
നിയമസഭയിലെ 140 അംഗങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്താല്‍ മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിനായി 36 വോട്ടുകള്‍ വേണ്ടിവരും. നിലവില്‍ സിപിഎമ്മിന് 35 എംഎല്‍എമാരാണുള്ളത്. നിയമസഭയില്‍ ബിജെപിക്ക് 3 എംഎല്‍എമാരാണുള്ളത്. ഇവര്‍ വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നാല്‍ സീറ്റ് നേടാന്‍ വേണ്ട വോട്ട് 35 ആയി കുറയും. അതിനാല്‍ തന്നെ ബിജെപിയുടെ നിലപാട് സിപിഎമ്മിന് നിര്‍ണായകമാകും.
 
രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിജയിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അംഗസഖ്യയില്ലെങ്കിലും വോട്ടിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ബിജെപി നിലപാട് ഫലത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ബിജെപി വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് വഴി വിജയിച്ചാലും സിപിഎമ്മിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ തിരിച്ചടിയാണത്. ബിജെപി വിട്ടുനിന്ന് സിപിഎം വിജയിച്ചാല്‍ ബിജെപി- സിപിഎം ധാരണയെന്ന ആരൊപണം യുഡിഎഫ് ശക്തമാക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ ബിജെപി സഹായം തേടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിച്ചിടുല്ലതെന്ന് ഒരു സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന സാധ്യതയും അദ്ദേഹം തുറന്നിടുന്നുണ്ട്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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