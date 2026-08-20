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  4. Sugar Prices Hit Record High as Cane Diverted to E20; Government Considers Import Duty Cut to Curb Crisis
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (15:12 IST)

എഥനോൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കളകൾക്കും, കരിമ്പെല്ലാം പോകുന്നത് ഇ20 പെട്രോളിലേക്ക്.. രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വില ഉയരുന്നു

വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിന് മുന്‍പായി പഞ്ചസാര വില എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:06 IST)
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വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിന് മുന്‍പായി പഞ്ചസാര വില എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍. ആവശ്യത്തിന് കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പുണ്ടായിട്ടും പെട്രോളില്‍ 20 ശതമാനം എഥനോള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്യാനായി കരിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര ലഭ്യത കുറയുവാനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും പഞ്ചസാരയുടെ മേലുള്ള 100 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറക്കാനോ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാനോ ആണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. 
 
ഉത്സവസീസണ്‍ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യകതയും ഉയരും. ഇത് മറികടക്കാനാണ് തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നത്. പഞ്ചസാരയുടെ പ്രധാനവ്യാപാരകേന്ദ്രമായ കോലാപ്പൂരില്‍ പഞ്ചസാരയുടെ ക്വിന്റല്‍ വില 5,350 രൂപ വരെയായി ഉയര്‍ന്നു.രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍ കിലോഗ്രാമിന് 58 രൂപ മുതല്‍ 65 രൂപ വരെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് പഞ്ചസാര വില്‍ക്കുന്നത്.
 
ഗണേഷ് ചഥുര്‍ഥി,ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങള്‍ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ വരാനിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും സര്‍ക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇഥനോള്‍ ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നല്‍കിയത്. ഇതിനായി നൂറുകണക്കിന് ഡിസ്റ്റിലറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.
 
നിലവിലെ സീസണില്‍ ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ടണ്‍ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് തുല്യമായ കരിമ്പാണ് ഇഥനോള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം കരിമ്പ് ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇ20 പരിഷ്‌കരണം സാധാരണക്കാരന്റെ അടുക്കളയെ വരെ ബാധിച്ചുതുടങ്ങിയെന്ന വിമര്‍ശനം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
അതിനാല്‍ തന്നെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി പഞ്ചസാരയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒക്ടോബറില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത പഞ്ചസാര സീസണില്‍ ഇഥനോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന കരിമ്പിന്റെ അളവില്‍ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥി, ദുര്‍ഗ്ഗാ പൂജ, ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്‍ എത്തുന്നതോടെ മധുരപലഹാര നിര്‍മ്മാണത്തിന് ആവശ്യകത ഏറുമെന്നതിനാല്‍ അടിയന്തര തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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