പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന് യുദ്ധ ചര്ച്ചകള്ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള് കൈവിലെത്തി
മോസ്കോയില് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിനുമായുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് സ്ഥാനപതിമാരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെഡ് കുഷ്നറും കൈവിലെത്തി. പോളണ്ടിലെ റസെസോവില് വിമാനം നിര്ത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും കരമാര്ഗം യാത്ര ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച ഉക്രെയ്ന് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ നാല് വര്ഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പുതിയ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്.
ശനിയാഴ്ച പുടിനുമായുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധികളുടെ ക്രെംലിന് കൂടിക്കാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. പുടിന്റെ വിദേശനയ ഉപദേഷ്ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് ചര്ച്ചകളെ ക്രിയാത്മകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യന് ടെലിവിഷനില് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങില് പുടിന് ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മോശമായ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന് വാഷിംഗ്ടണ് ശ്രമിക്കുമ്പോള്, ചര്ച്ചകള്ക്കിടയില് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പരസ്പരം തലസ്ഥാനങ്ങള് ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് റഷ്യയും ഉക്രെയ്നും ഉറപ്പുനല്കി.