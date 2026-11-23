രക്തബന്ധമുള്ളവര് തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെ പറ്റി അവബോധം വളര്ത്തണം: കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി
കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ബെംഗളുരു സ്വദേശിയായ നിയമവിദ്യാർഥിനിയാണ് ഹർജിക്കാരി.
അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ഉചിതമായ നിയമ നിർമാണമോ മറ്റ് നടപടികളോ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടികൊണ്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസയച്ചു. രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങളെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി നിയമനിർമാണമോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠ്യപദ്ധതികളിലൂടെ വിപുലമായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയക്കും. കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ബെംഗളുരു സ്വദേശിയായ നിയമവിദ്യാർഥിനിയാണ് ഹർജിക്കാരി. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് തനിക്കുണ്ടായ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരിയുടെ വാദം. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ആചാരമായി നിലനിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങളിൽ ഇവ തടയുന്നതിനായി ജുഡീഷ്യലായും സർക്കാർ തലത്തിലും ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണെന്നാണ് വാദത്തിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വിവാഹപങ്കാളിയെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതിൽ ഇടപെടാൽ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിനാവില്ല. എന്നാൽ അവബോധം നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഗ്രാമീണമേഖലകളിൽ വ്യാപകമാണെന്നും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പ്രത്യാഘാതത്തെ പറ്റി ആളുകൾ ബോധവാന്മാരല്ലെന്നും ഹർജിക്കാരി വാദിച്ചു. ചില തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളുടെ നിരക്ക് 28 ശതമാനം വരെയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരെയും പഞ്ചായത്തുകളെയും ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നിർദേശിച്ചു. ഹർജിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹർജിക്കാരിയായ നിയമവിദ്യാർഥിനിയെ കോടതി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.