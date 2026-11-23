പി ജയരാജനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ ഗുരുതര പരാതി, പല ജില്ലകളിലും ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധം, അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ച് സിപിഎം
സിപിഎമ്മിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ ഇ പി ജയരാജനും പി ജയരാജനും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. ഇ പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദേഗം റിസോര്ട്ട് വിവാദവും പി ജയരാജനെതിരെ ഉയര്ന്ന ക്വട്ടേഷന് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷിക്കാനായി പാര്ട്ടി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ എന് ബാലഗോപാലും ടിപി രാമകൃഷ്ണനുമാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങള്.
പി ജയരാജനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളടങ്ങിയ പരാതിയാണ് ഇ പി ജയരാജന് എഴുതി നല്കിയത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിലാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ നീക്കം. പി ജയരാജന് പല ജില്ലകളിലും ക്വട്ടേഷന് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പരാതിയില് ഇ പി ആരോപിക്കുന്നു. സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് സംഘവുമായി പി ജയരാജന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തില് കഴമ്പുണ്ടെന്നും സിപിഎം നേതാക്കളെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താനായി നവമാധ്യമ സംഘം പി ജയരാജന് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
വൈദേഹം റിസോര്ട്ടുമായി ഇ പി ജയരാജനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ആസ്തി സംബന്ധിച്ച പി ജയരാജന്റെ ആരോപണങ്ങളും ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.