  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Iran launches massive attacks in Kuwait and the UAE
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (20:25 IST)

കുവൈറ്റിലും യുഎഇയിലും ഇറാന്റെ ശക്തമായ ആക്രമണം; യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു

Middle East Crisis, US vs Iran, Israel vs Iran, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സംഘർഷം ആഗോള എണ്ണവിപണി അസംസ്കൃത എണ്ണ ഊർജ സുരക്ഷ എണ്ണവില ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഊർജ നയം എണ്ണ വിതരണം ഭൗമരാഷ്ട്രീയം അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ വിപണി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (20:49 IST)
google-news
ടെഹ്റാന്‍: ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തി. ഇറാനിയന്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യുഎഇ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈന്‍, ജോര്‍ദാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈനിക താവളങ്ങളും ആക്രമണ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. യുഎഇയിലെ അല്‍ ദഫ്ര, അല്‍ മിഹാദ് സൈനിക താവളങ്ങളിലെ റഡാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണുകള്‍ അയച്ചതായി ഇറാന്‍ അറിയിച്ചു. 
 
ബഹ്റൈനിലെ ഷെയ്ഖ് ഈസ വ്യോമതാവളവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി ഇറാനിയന്‍ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാഖിലെ എര്‍ബിലിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്കു നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ് (IRGC) അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'സ്ത്രീകള്‍ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണം': സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മതപണ്ഡിതന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിഡി സതീശന്‍

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറുമാസം കൂടി നീട്ടും; ലഹരിമരുന്ന് കേസുകള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ മൂന്ന് പുതിയ കോടതികള്‍

പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറുമാസം കൂടി നീട്ടും; ലഹരിമരുന്ന് കേസുകള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ മൂന്ന് പുതിയ കോടതികള്‍പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാന്‍ മന്ത്രിസഭ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

സസ്‌പെന്‍ഷനിലായിട്ടും അജിത് കുമാറിന് പോലീസ് സുരക്ഷയും അകമ്പടിയും തുടരുന്നു; ഒപ്പമുള്ളത് 14 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

സസ്‌പെന്‍ഷനിലായിട്ടും അജിത് കുമാറിന് പോലീസ് സുരക്ഷയും അകമ്പടിയും തുടരുന്നു; ഒപ്പമുള്ളത് 14 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അജിത് കുമാറിനൊപ്പം 14 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടരുന്നുണ്ട്.

Teachers' Day Wishes in Malayalam: അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നേരാം കിടിലൻ ആശംസകൾ

Teachers' Day Wishes in Malayalam: അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നേരാം കിടിലൻ ആശംസകൾTeachers' Day 2026 Wishes in Malayalam: സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച്, അധ്യാപകദിനം. എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം അധ്യാപകദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഓർക്കാനും അവർക്ക് നന്ദി പറയാനുമുള്ള ദിവസമാണ് ഇത്. അധ്യാപകർക്ക് മലയാളത്തിൽ ആശംസകൾ നേരാം:

കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പൗരത്വ രേഖ നിർബന്ധമാക്കാൻ യു.എസ്: നീക്കം 'ബർത്ത് ടൂറിസം' തടയാൻ ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം

കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പൗരത്വ രേഖ നിർബന്ധമാക്കാൻ യു.എസ്: നീക്കം 'ബർത്ത് ടൂറിസം' തടയാൻ ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശംയു.എസ് പാസ്പോര്‍ട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ അല്ലെങ്കില്‍ കൃത്യമായ ഇമിഗ്രേഷന്‍ രേഖകളോ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഒരുങ്ങുന്നു.

സുശാന്ത് സിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ ദിശ സാലിയാന്റെ മരണം: കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

സുശാന്ത് സിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ ദിശ സാലിയാന്റെ മരണം: കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതികേസിന്റെ അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസില്‍ അടിയന്തരമായി എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.