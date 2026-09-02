  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Russia secretely helping iran develop supersonic cruise missiles report
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (12:55 IST)

യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കാൻ സൂപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകൾ, ഇറാന് റഷ്യൻ സഹായം?

Iran attack, Missile attack,Israel drone factory,West asia crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:56 IST)
google-news
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെയും മറ്റ് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അതിവേഗ സൂപ്പര്‍ സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനായി ഇറാനെ റഷ്യ രഹസ്യമായി സഹായിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. C430L എന്ന രഹസ്യകോഡ് നാമത്തിലുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ 2023 മുതല്‍ റഷ്യ ഇറാനെ സഹായിക്കുന്നതായി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.
 
ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ പലമടങ്ങ് വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് സൂപ്പര്‍ സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍. മിസൈലുകളുടെ ഈ വേഗതയും ഭൂമിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലൂടെയുള്ള പറക്കലും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇവയെ കണ്ടെത്താനും തടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ആയുധ കയറ്റുമതിക്കാരായ റോസോബോറോണ്‍ എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ടും പ്രമുഖ മിസൈല്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ എന്‍പിഒ മാഷിനോസ്‌ട്രോയേനിയയും പദ്ധതിയില്‍ പങ്കാളികളാണ്. കേവലം ആയുധങ്ങള്‍ കൈമാറിന്നതിനപ്പുറം ഇറാന് മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും വൈദഗ്ധ്യവും പകര്‍ന്ന് നല്‍കുന്നതാണ് രഹസ്യപദ്ധതി.
 
അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു വലിച്ചെടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിന്‍ സംവിധാനമായ റാംജെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വന്തമാക്കാനായി ഇറാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചിരുവരികയാണ്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി 2019ല്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും 2023ല്‍ ഇറാന്‍ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോട്ടൈപ്പുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാന്റെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാണ് റഷ്യന്‍ എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ സഹായിച്ചത്.
 
 ഇറാന്‍ നിലവില്‍ സൂപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലുകള്‍ക്കാവശ്യമായ എഞ്ചിന്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണസജ്ജമായ മിസൈല്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത് ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാകേണ്ട ഘട്ടമാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പ്രളയ ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ സർക്കാർ

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പ്രളയ ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ സർക്കാർ

പ്രളയ ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ സർക്കാർകേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതബാധിതരായവർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ദുരിത ബാധിതർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ ധനസഹായമാണ് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലഭിക്കാത്തത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സെൻസെക്സിൽ തകർച്ച, നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 5 ലക്ഷം കോടി

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സെൻസെക്സിൽ തകർച്ച, നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 5 ലക്ഷം കോടിവ്യാപാരം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റുകളില്‍ തന്നെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. ഇറാന്‍ - യുഎസ് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ സർക്കാർ; പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ സർക്കാർ; പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടിസംസ്ഥാനത്ത് പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടുന്നതിലൂടെ പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ദുരിതത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ. പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടാൻ സർക്കാർ ശുപാർശ നൽകും. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് കാലാവധി നീട്ടുക. 18 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനാണ് തീരുമാനം.

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് വിലയില്ലാതാകും: യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ്

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് വിലയില്ലാതാകും: യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ്നോര്‍ത്ത് കരോലിനയില്‍ നടന്ന ജി 20 ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ച ബെസെന്റ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് നിര്‍ണായകമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ, ചെലവ് 8,000 കോടി, ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ, ചെലവ് 8,000 കോടി, ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചുനഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയ്ക്കായി പ്ലാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.