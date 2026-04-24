ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (08:53 IST)
ഇറാനിലെ നിലവിലെ സൈനിക സംഘര്ഷത്തില് ആണവായുധങ്ങള് അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇകാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സാധാരണ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തിയെ അമേരിക്ക പൂര്ണമായും തകര്ത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആണവായുധങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു രാജ്യവും ആണവായുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ല എന്നാണ് തന്റെ നിലപാടെന്ന് ട്രംപ് കൂടിച്ചേര്ത്തു. ഞാനെന്തിനാണ് ആണവായുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കണം. അവയില്ലാതെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയില് അവരെ തകര്ത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇറാന്റെ നാവികസേന കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണെന്നും വ്യോമസേനയും സംവിധാനങ്ങളും പൂര്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.