ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (08:09 IST)
ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് തൃശൂരില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടര് ശിഖ സുരേന്ദ്രന് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ജില്ലയില് ഇന്ന് ഉഷ്ണ തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കാരണം ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.
ഇന്ന് തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാനാണ് സാധ്യത. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള് നടത്താവുന്നതാണ്. അതേസമയം സര്വ്വകലാശാല, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഇതിനോടകം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂള് ചെയ്ത പരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം താപനില ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്നതിനാല് സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടികളിലെ പ്രീ സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിര്ത്തിവയ്ക്കാനും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.