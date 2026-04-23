വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ മൂന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരോട് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടു: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

Donald Trump on Qatar Attack, Trump, Netanyahu, US Israel, Qatar News
ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:54 IST)
ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ മൂന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരോട് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോണ്‍ കെറി. ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ആവശ്യം അവരൊക്കെ നിരസിച്ചെന്നും കെറി വെളിപ്പെടുത്തി. ഒബാമയോടും ബുഷിനോടും ബൈഡനോടുമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്.

ഇറാനില്‍ ഭരണകൂടം മാറ്റാന്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സാധ്യമാകും എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ യുദ്ധത്തിനായി സമ്മതിപ്പിച്ചതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഗാസയില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകയും പലസ്തീനിലെ യുഎന്‍ പ്രത്യേക റിപ്പോര്‍ട്ടറുമായ ഫ്രാന്‍സെസ്‌ക അല്‍ബനീസ് പറഞ്ഞു. ദി ഹിന്ദുവിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവരിക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പലസ്തീനികള്‍ക്കെതിരായ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണങ്ങളോടുള്ള ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ തണുത്ത പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും അവര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു. ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തില്‍ അവര്‍ പ്രത്യേകമായി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

'ഇറ്റലിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയും പലസ്തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിനെ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തില്‍ ശക്തമായി സംസാരിക്കണമെന്നും അവരുടെ സര്‍ക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ നടത്തുന്ന അടിച്ചമര്‍ത്തലില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് മൗനം പാലിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.'


