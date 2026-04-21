ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
വെടിനിർത്തൽ സമയം തീർന്നാൽ ബോംബുകൾ പൊട്ടിതുടങ്ങും, ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:42 IST)
ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയുമായി കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ സമയം തീര്‍ന്നാല്‍ ബോംബുകള്‍ പൊട്ടിതുടങ്ങുമെന്ന് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിനോടാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്താക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ട്രംപ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ അടുത്തഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇറാന്‍ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതില്‍ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ സംഘത്തെ അയക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം ഹോര്‍മുസില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ അടുത്തഘട്ട ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും അമേരിക്ക യുദ്ധത്തില്‍ ജയിക്കുകയാണെന്നും ചര്‍ച്ചകള്‍ വഴിമുട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.



