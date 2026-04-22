യുഎസ് പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിനെ പറ്റി ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നിക്കി ഹാലി, ചൈന ഇറാന് ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു?, നിഷേധിച്ച് ബെയ്ജിങ്ങ്

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായി തന്നെ നിലനില്ക്കെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പല് ചൈനയില് നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് മിസൈല് നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസവസ്തുക്കള് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നവയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം ഉയര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്
മുന് യു.എന്. സ്ഥാനപതിയും റിപ്പബ്ലിക്കന് നേതാവുമായ നിക്കി ഹാലി. ചൈന ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് തന്നെ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
ചൈനയില് നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്നത് മിസൈല് വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണെന്നും ഇത് ഇറാനെ ചൈന പരോക്ഷമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും നിക്കി ഹാലി ആരോപിക്കുന്നു. ഇറാനെ താങ്ങി നിര്ത്തുന്നതില് ചൈനയുടെ പങ്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹാലി സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് കുറിച്ചു.
അമേരിക്കന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള് പ്രകാരം, പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പല് ഇറാന് പതാകയിലുള്ള *MV Touska* എന്ന ചരക്ക് കപ്പലാണ്. ഒമാന് ഉള്ക്കടല് മേഖലയില് കപ്പല് തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. കപ്പലില് ഇരട്ട ഉപയോഗ സാധ്യതയുള്ള സാമഗ്രികള് ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്. അതായത് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കും സൈനിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കള്.
ഇതിനിടെ, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലുമായി ചൈനയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങള് മാനിക്കുന്ന നിലപാടിലാണ് ബെയ്ജിംഗ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അമേരിക്ക നടത്തുന്നത് കടല്ക്കൊള്ളയാണെന്നും ഇത്തരം നടപടികള് സ്ഥിതിഗതികള് വഷളാക്കുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഈ വിവാദം അമേരിക്ക-ഇറാന് ബന്ധം കൂടുതല് സംഘര്ഷപൂര്ണമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധത്തെയും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. മധ്യപൂര്വേഷ്യയിലെ സ്ഥിരത, എണ്ണവിപണി, കടല്വ്യാപാര സുരക്ഷ എന്നിവയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ആരോപണങ്ങള് തെളിയിക്കപ്പെടുമോ എന്നതും ചൈനയുടെ യഥാര്ത്ഥ പങ്ക് എന്താണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്.