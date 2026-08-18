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  4. Trump praises India's election system
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (08:34 IST)

ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്; സേവ് അമേരിക്ക ആക്ടിനായുള്ള ശ്രമം പുതുക്കി

Trump Las Vegas Speech, Iran Military Attack US Iran Conflict
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (08:37 IST)
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പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പൗരത്വത്തിന്റെയും വോട്ടര്‍ തിരിച്ചറിയലിന്റെയും തെളിവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവ് അമേരിക്ക നിയമം പാസാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറുമായി നടത്തിയ ഒരു സമീപകാല സംഭാഷണം ട്രംപ് ഉദ്ധരിക്കുകയും വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
'ഈ മാസം ആദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദിച്ചു, സാധുവായ ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡി ഇല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ യുഎസില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ കഴിയും?' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 646,000,000 വോട്ടര്‍മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ശതമാനത്തില്‍ താഴെ പേര്‍ മാത്രമാണ് മെയില്‍ വഴി വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും ഓരോ വോട്ടര്‍ക്കും സാധുവായ ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
ഫെഡറല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വോട്ടുചെയ്യാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ സാധുവായ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും യുഎസ് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവും നല്‍കണമെന്ന് നിയമനിര്‍മ്മാണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അസുഖം, വൈകല്യം, സൈനിക സേവനം, യാത്ര എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മെയില്‍-ഇന്‍ വോട്ടിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്താനും ഇത് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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