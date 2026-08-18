  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. US-Iran peace deal
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (08:24 IST)

യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമാധാന കരാര്‍: 60 ദിവസത്തെ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നു, അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കും?

US- Iran war, Oil price surge, Stock market crash,Iran attacks US bases
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (08:27 IST)
google-news
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില്‍ ധാരണയായ 60 ദിവസത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒരു സ്ഥിരമായ സമാധാന കരാറില്‍ എത്താതെ അവസാനിച്ചു. സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരുപക്ഷവും ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ അഭിലാഷങ്ങള്‍, യുഎസ് ഉപരോധങ്ങള്‍, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭാവി എന്നിവയെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
 
ജൂണില്‍ ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം നീട്ടാന്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു കരാറിലെത്താന്‍ ടെഹ്റാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന നിബന്ധനകള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
ചര്‍ച്ചകളിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഭാഗമായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 5 തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാന്‍ തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, ട്രംപ് കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ജലപാതയുടെ മേല്‍ അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'സ്ത്രീവിരുദ്ധനെ പൊലീസ് തൂക്കി'; പുരുഷ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അറസ്റ്റിൽ

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി ഭീകര ശൃംഖല തകര്‍ത്തു; 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 253 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുസ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതികള്‍ തകര്‍ത്ത് പാകിസ്ഥാന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ളതുമായ 'ഷഹ്‌സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വര്‍ക്ക്' (SBN) സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ തകര്‍ത്തു.

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു

'ബ്ലൂ ഹില്‍' സമരം! തണ്ണിത്തോട് മേഖലയില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് തടഞ്ഞു15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളില്‍ ഇവിടെ ബസ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 'ബ്ലൂ ഹില്‍' എന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ജീവനക്കാരും ഉടമയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്

കേരളത്തില്‍ 'പൂജ്യം ഒഴിവുകള്‍'; എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന് ബ്രിട്ടാസിന്റെ കത്ത്2026-ലെ ജൂനിയര്‍ അസോസിയേറ്റ് (കസ്റ്റമര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സെയില്‍സ്) നിയമനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കും

പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കുംസംസ്ഥാനത്തെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളില്‍ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കര്‍ ഇടപെടുന്നു. നൂറോളം പരാതികള്‍ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.