യുഎസ്-ഇറാന് സമാധാന കരാര്: 60 ദിവസത്തെ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നു, അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കും?
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില് ധാരണയായ 60 ദിവസത്തെ ചര്ച്ചകള് ഒരു സ്ഥിരമായ സമാധാന കരാറില് എത്താതെ അവസാനിച്ചു. സംഘര്ഷത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയങ്ങളില് ഇരുപക്ഷവും ഇപ്പോള് കൂടുതല് ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ അഭിലാഷങ്ങള്, യുഎസ് ഉപരോധങ്ങള്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭാവി എന്നിവയെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ജൂണില് ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം നീട്ടാന് വാഷിംഗ്ടണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു കരാറിലെത്താന് ടെഹ്റാന് താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കാന് ഇറാന് തയ്യാറല്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ചര്ച്ചകളിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഭാഗമായി ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ ആര്ട്ടിക്കിള് 5 തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ മേല്നോട്ടം വഹിക്കാന് തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന് വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, ട്രംപ് കൂടുതല് കര്ശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ജലപാതയുടെ മേല് അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.