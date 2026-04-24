മഹത്തായ രാജ്യം: ഇന്ത്യ നരകക്കുഴിയെന്ന പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ട്രംപ്

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (10:56 IST)
ഇന്ത്യ നരകക്കുഴിയെന്ന പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ട്രംപ്.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും നരകക്കുഴികള് ആണെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളവര് അമേരിക്കന് തീരത്ത് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെന്നുമുള്ള അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെച്ച് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ തിരുത്തല്. അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും റേഡിയോ അവതാരകനുമായ സാവേജിന്റെ സംഭാഷണമാണ് ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചത്.
ഒമ്പതാം മാസം നമ്മുടെ തീരത്ത് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചിടാനായി അവര് വരുമെന്നും ഇന്ത്യയില് നിന്നോ ചൈനയില് നിന്നോ അല്ലെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും നരകക്കുഴികളില് നിന്നോ മുഴുവന് കുടുംബത്തെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്നും കുടിയേറ്റത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന അമേരിക്കന് സിവില് ലിബര് യൂണിയന് അമേരിക്കയെ തകര്ക്കുകയാണെന്നുമാണ് സാവേജ് പറഞ്ഞത്.
ഇങ്ങനെ പോയാല് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും കോളനിയായി മാറുമെന്നും തൊഴില് സാധ്യതകള് എല്ലാം അവര് അട്ടുമറിക്കുമെന്നും സ്വാവേജ് പറഞ്ഞു.