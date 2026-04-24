ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (10:29 IST)
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ധനവില 28 രൂപ വരെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം തള്ളി കേന്ദ്രം. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് തള്ളിയത്. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 20 രൂപയും ഡീസലിന് 100 രൂപയും എണ്ണ കമ്പനികള്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇന്ധന വില വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഉടന് പദ്ധതിയില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും എല്പിജിയുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിലകള് അസ്ഥിരമാണെന്നും ഇത് സ്ഥിരമായി നിലനിര്ത്തുക എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്മ്മ പറഞ്ഞു.
തെറ്റായ വാര്ത്തകള് ജനങ്ങളില് പരിഭ്രാന്തിയും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കാന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. നാലു വര്ഷത്തിനിടെ പെട്രോള് ഡീസല് വില വര്ദ്ധിപ്പിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായാല് രാജ്യത്ത് പെട്രോള്- ഡീസല് വില കുത്തനെ ഉയരുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്. ഒറ്റത്തവണയായുള്ള വില വര്ധനവിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും വില വര്ധിപ്പിക്കുക.
എണ്ണവില അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് കുത്തനെ ഉയര്ന്നെങ്കിലും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് രാജ്യത്ത് പെട്രോള്- ഡീസല് വിലയില് വര്ധനവ് വരുത്തിയിരുന്നില്ല. എണ്ണ കമ്പനികള്ക്ക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയില് 10 രൂപ ഇളവ് നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും നഷ്ടം നികത്താന് തികയില്ലെന്നാണ് സൂചന. ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 120 ഡോളറോളം എത്തിയ സാഹചര്യത്തില് എണ്ണവില ലിറ്ററിന് 20- 25 രൂപയോളം ഉയരാനാണ് സാധ്യത. എന്നാല് പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകള് കൂടി പരിഗണിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.