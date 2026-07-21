അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നെതന്യാഹു യുദ്ധക്കുറ്റവാളി, ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ്?, നീക്കവുമായി മംദാനി
- സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്
- ഓരോ ശത്രുവിനെയും നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇല്ലാതെയായാലും നടപ്പാകും, ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല: ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനും മുജ്തബയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
- എച്ച് 1 ബി വിസ തട്ടിപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ കണ്ണില് കുടുങ്ങി കോഗ്നിസന്റും, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം
- പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്ത് ട്രംപ് , ഇറാനിലെ പ്രധാനനഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ, മേഖലയിൽ വീണ്ടും അശാന്തി
ധൈര്യമുണ്ടേല് നീയൊന്ന് തൊട്ട് നോക്ക്, നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ഒരുങ്ങുന്ന സൊഹ്റാന് മംദാനിക്ക് ട്രംപിന്റെ വെല്ലുവിളി
ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്.
ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. നെതന്യാഹു ന്യൂയോര്ക്ക് സന്ദര്ശനത്തിനെത്തുമ്പോള് അദ്ദേഹത്ത അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതിന്റെ നിയമവശങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ന്യൂയോര്ക്ക് മേയറായ സൊഹ്റാന് മംദാനി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഈ വിഷയം ചൂട് പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത്. നെതന്യാഹുവിനെ അമേരിക്കയില് എവിടെ വെച്ചും അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ജനറല് അസംബ്ലിയില് പങ്കെടുക്കാനായി സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂയൊര്ക്കിലെത്തുന്നത്. ന്യൂയോര്ക്ക് സിറ്റി മേയറുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കയില് എവിടെവെച്ചും നെതന്യാഹുവിന്റെ അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തന്റെ സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു.