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  4. Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif praises India's progress
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (14:05 IST)

ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്; വൈറലായ വീഡിയോ എഐ ആണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍

Pakistan's defence minister Khawaja Asif.
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:40 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയം നിരസിച്ചു. വീഡിയോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആസിഫിന്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദം കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
 
പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അസാധാരണമായി വിമര്‍ശനാത്മക പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായും അതേസമയം സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വീഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. എന്നിരുന്നാലും ആസിഫ് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും പാതകളെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതായി വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒരേ സമയം സ്വതന്ത്രരായെങ്കിലും പിന്നീട് അവയുടെ വികസനത്തില്‍ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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