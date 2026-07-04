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  4. Khamenei's funeral Where was the body kept until now
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (08:43 IST)

ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം: മൃതദേഹം ഇതുവരെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്

How Ayatollah Khamenei lost his hands, Israel vs Iran, Who is Ayatollah Khamenei
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (08:43 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (08:50 IST)
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ഇറാന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ട പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരം വെള്ളിയാഴ്ച ടെഹ്റാനില്‍ സംസ്‌കരിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന പുരോഹിതന്മാര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, വിദേശ പ്രമുഖര്‍, ആയിരക്കണക്കിന് അനുശോചകര്‍ എന്നിവര്‍ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ഭരിച്ച നേതാവിന് അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഒത്തുകൂടി.
 
ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ തുടക്കമാണ് ഔദ്യോഗിക ശവസംസ്‌കാരം. ഖമേനിക്കുള്ള ആദരാഞ്ജലിയായും അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും നാല് മാസത്തെ സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രകടനമായും ഇറാന്‍ ഈ പരിപാടിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇറാന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലാണ് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
 
ടെഹ്റാനില്‍ സംസ്‌കരിച്ച ശേഷം, ഖമേനിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഇറാനിലെ ഖോം, ഇറാഖിലെ നജാഫ്, കര്‍ബല എന്നീ പുണ്യനഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തുടര്‍ന്ന് ആദരണീയമായ ഇമാം റെസ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഷ്ഹദില്‍ അന്തിമ സംസ്‌കാരം നടത്തും.
 
വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ദുഃഖിതരായ അനുയായികള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ചൊല്ലുകയും കരയുകയും പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം പൊതുവെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കല്‍ എംബാമിംഗിന് പകരം റഫ്രിജറേറ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ച കോള്‍ഡ് സ്റ്റോറേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.
 
ഷിയാ നിയമശാസ്ത്രം അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കാലതാമസം വരുത്തി സംസ്‌കരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ റഫ്രിജറേറ്ററില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഒമര്‍ ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് ഡിജിറ്റലിനോട് പറഞ്ഞു.
 
ഇറാനിലെ ഫോറന്‍സിക് സൗകര്യങ്ങള്‍ പതിവായി മൃതദേഹങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, മതപരവും നിയമപരവുമായ ഇളവുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോള്‍ഡ് സ്റ്റോറേജ് സാധ്യമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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