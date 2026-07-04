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  4. Europe will have to consider how to live with the heat
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (08:34 IST)

ഉഷ്ണതരംഗം: ചൂടില്‍ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്പ് ചിന്തിക്കേണ്ടിവരും

Europe Heatwave, Omega block, Heatwave deaths, Climate change
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (08:34 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (08:36 IST)
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രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ഉയര്‍ന്ന വേനല്‍ക്കാല താപനില യൂറോപ്പില്‍ ഒരു അസാധാരണത്വമല്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍, ഒരു വേനല്‍ക്കാലം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വേനല്‍ക്കാലവും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാര്‍ബണ്‍ വമനം കാലാവസ്ഥാ രീതികളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ചൂടാകുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഉഷ്ണസമ്മര്‍ദ്ദം ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമത എന്നിവയില്‍ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
ഈ വേനല്‍ക്കാലത്ത് യൂറോപ്പില്‍ 2,000-ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുകള്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. റെയില്‍വേ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. റോഡുകള്‍ ഉരുകി. ജര്‍മ്മനിയും യുകെയും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പ് ഒരു 'എയര്‍ കണ്ടീഷന്‍ ചെയ്ത' സമൂഹമായി മാറണമെന്ന് ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ട്. എസി വ്യാപനം ഇപ്പോഴും കുറവാണ്. അഞ്ചില്‍ ഒരു വീടിന് മാത്രമേ അത്തരമൊരു വീട് സ്വന്തമായുള്ളൂ. പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എസികള്‍ ഉയര്‍ന്ന കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്വമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അത് കൂടുതല്‍ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും പറയുന്നു. 
 
എന്നിരുന്നാലും എസികളെ പരിസ്ഥിതി നിരുത്തരവാദപരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശൈത്യകാല ചൂടാക്കലിന്റെ കാര്‍ബണ്‍ ചെലവ് യൂറോപ്പ് വളരെക്കാലമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. 
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ശ്രീനു എസ്
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