  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Israel Gaza military control netanyahu update
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (10:06 IST)

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹു

ഗാസ മുനമ്പിന്റെ 70 ശതമാനം പ്രദേശവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നല്‍കി ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു.

netanyahu
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 29 May 2026 (10:06 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (10:00 IST)
google-news
ഗാസ മുനമ്പിന്റെ 70 ശതമാനം പ്രദേശവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നല്‍കി ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. ഗാസ മുനമ്പിലെ ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യത്തിന്റെ അധികാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. നിലവില്‍ ഗാസയുടെ 60 ശതമാനം പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നേരത്തെ ഇത് 50 ശതമാനമായിരുന്നു. ഹമാസുമായുള്ള പരോക്ഷമായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ നീക്കം.
 
വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷവും പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ ഏകദേശം 900 പലസ്തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച അതിര്‍ത്തിരേഖകള്‍ കടന്ന് ഇസ്രായേല്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ കയ്യടക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ 70 ശതമാനം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഗാസയിലെ ലക്ഷകണക്കിന് പലസ്തീനികള്‍ ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകും.
 
 ഗാസയ്ക്ക് പുറമെ തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ ഹിസ്ബുള്ളക്കെതിരായ സൈനിക നടപടികളും ഇസ്രായേല്‍ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കന്‍ ലെബനനിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം യുദ്ധമേഖലായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം അവിടത്തെ താമസക്കാരോട് വടക്കന്‍ ലെബനനിലേക്ക് മാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ 120ലധികം വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നു

VD Satheesan: മോടിപിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല; സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നുVD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും വി.ഡി.സതീശനു ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആഡംബര മോടിപിടിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സതീശൻ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലാണ് തുടരുന്നത്.

അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ

അണ്ണാവെ പറ്റി പറയരുത്, സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച ചാനൽ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർതമിഴ്നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, നീലാങ്കരയിലെ വിജയുടെ യാത്രകാരണം ജനത്തിനും പോലീസിനുമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവയെ പറ്റി ചാനല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹു

ഗാസയുടെ 70 ശതമാനവും പിടിച്ചെടുക്കും, സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകി നെതന്യാഹുഗാസ മുനമ്പിലെ ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യത്തിന്റെ അധികാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. നിലവില്‍ ഗാസയുടെ 60 ശതമാനം പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നേരത്തെ ഇത് 50 ശതമാനമായിരുന്നു. ഹമാസുമായുള്ള പരോക്ഷമായ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

Bineesh Kodiyeri : പിണറായി ഇടപെട്ടു, ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ അംഗത്വം 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുക്കി സിപിഎം

Bineesh Kodiyeri : പിണറായി ഇടപെട്ടു, ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ അംഗത്വം 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുക്കി സിപിഎംപോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പിണറായി വിജയന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് അംഗത്വം പുതുക്കി നല്‍കിയതെന്നാണ് വിവരം. 3 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പാര്‍ട്ടി ബിനീഷിന് അംഗത്വം പുതുക്കി നല്‍കിയത്.

NEET Exam : പുതിയ പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ പരിഹാരം: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കുക വ്യോമസേന!

NEET Exam : പുതിയ പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ പരിഹാരം: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കുക വ്യോമസേന!ഇന്നലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ വ്യോമസേനയുടെ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് വിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനാണ് ധാരണയായത്.