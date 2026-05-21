Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (12:42 IST)

West Asia Crisis : ഇറാൻ യുദ്ധം തുടരണോ?, ട്രംപും നെതന്യാഹുവും രണ്ടുതട്ടിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 21 May 2026 (12:42 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (12:14 IST)
ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവും രണ്ട് തട്ടിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ സുദീര്‍ഘമായ ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തില്‍ ഇറാനെതിരായ വ്യോമാക്രമണം കടുപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് നെതന്യാഹു എടുത്തത്. എന്നാല്‍ ആക്രമണം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് നയതന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിന് അവസരം നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായം.
 
ട്രംപുമായുള്ള ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തില്‍ നെതന്യാഹു തൃപ്തനല്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇറാന്റെ സൈനികശേഷിയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത് ഭരണകൂടത്തെ ദുര്‍ബലമാക്കാനും വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ വേണമെന്നതാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പക്ഷം. അതേസമയം സമാധാനക്കരാറിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ട്രംപ് തേടുന്നത്. സമാധാനക്കരാറിലെത്താനായില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.
 
 നിലവില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍, ഖത്തര്‍ എന്നിവരുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ യുഎസ് ഇറാന്‍ യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായുള്ള ധാരണാപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി 30 ദിവസം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ധാരണാപത്രം. ഈ 30 ദിവസം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകും. ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ആക്രമിക്കാനും സാധിക്കില്ല. 
 
എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിനോട് ഇസ്രായേല്‍ കടുത്ത എതിര്‍പ്പിലാണ് ഇസ്രായേല്‍. ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചത് തന്നെ തെറ്റായെന്നും ഉടനെ തന്നെ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നുമാണ് ഇസ്രായേല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

അമേരിക്കയില്‍ വമ്പന്‍ ശമ്പളവും വാങ്ങി അവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍ എ ഐ വിപ്ലവത്തോടെ യുഎസ് ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ന് കൂട്ടപിരിച്ചുവിടലിലാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക്.

ഏരിയ കമ്മിറ്റികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്‍ദേശം.

സിജെപിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനകീയ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറന്നുനല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിവിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ണായക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്‍ദേശിച്ചത്.