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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (14:13 IST)

ഇറാൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും : മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ

Iran - US Conflict
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (14:10 IST)
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ഇറാന്‍ യുദ്ധമാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ആക്രമണം നേരിട്ടാല്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്‌കിയാന്‍. ആക്രമിച്ചാല്‍ ഇറാന്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അത് മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകില്ലെന്നും ബിഷ്‌കെക്കില്‍ ചേര്‍ന്ന ഷാങ്ങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്റെ ലറക് ദ്വീപില്‍ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ മേഖലയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.
 
ഹോര്‍മുസില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ വിശദീകരണം. ആക്രമണത്തില്‍ സൈനികരും സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാന്‍ ജോര്‍ദാനിലെ കിങ് ഹുസൈന്‍, അല്‍ അസറക് വ്യോമതാവളങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. യുഎഇയിലേക്ക് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. ഇറാനെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും യുഎഇ നല്‍കി. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഹോര്‍മുസ് തുറക്കാന്‍ ധാരണയായെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടെയാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങള്‍.
 
ഹോര്‍മുസിലെ ബലപരീക്ഷണങ്ങള്‍ നീളുന്നതിനിടെ ഇറാന്റെ എണ്ണ ഹബ്ബായ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപ് തകര്‍ക്കുന്ന എഐ വീഡിയോ ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഷാങ്ങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച. മേഖലയില്‍ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ചു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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