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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (14:39 IST)

ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക, ഇറാനിൽ വൻ സ്ഫോടനം: ഇനിയും തുടർന്നാൽ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ഇരുട്ടിലാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

അമേരിക്കയുടെ പന്ത്രണ്ടാം റൗണ്ട് ആക്രമണത്തില്‍ തെക്കന്‍ ഇറാനില്‍ ഉഗ്ര സ്‌ഫോടനമാണുണ്ടായത്.

US Iran
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:42 IST)
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തുടര്‍ച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസവും ഇറാനില്‍ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക. ബുഷെഹര്‍ ആണവനിലയത്തിന് സമീപമുള്ള പവര്‍‌സ്റ്റേഷന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ ഏതെങ്കിലും കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ ഇറാന്റെ പാലങ്ങളോ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളോ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇറാന്റെ നയം കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്നാണെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തകര്‍ത്താന്‍ അതേ രീതിയില്‍ പ്രത്യാക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നും ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
 
അമേരിക്കയുടെ പന്ത്രണ്ടാം റൗണ്ട് ആക്രമണത്തില്‍ തെക്കന്‍ ഇറാനില്‍ ഉഗ്ര സ്‌ഫോടനമാണുണ്ടായത്. ഈ ആക്രമണത്തില്‍ 2 പേര്‍ മരിച്ചെന്നും 11 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നുമാണ് ഇറാന്‍ വിശദമാക്കിയത്. ഹോര്‍മുസില്‍ 3 കപ്പലുകള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് മറികടന്ന് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും ഒരു കപ്പലില്‍ സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായെന്നും മറ്റ് കപ്പലുകള്‍ പിന്മാറിയെന്നും ഇറാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം ബാബ് അല്‍ മന്ദബില്‍ ഉപരോധം മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച 2 സൗദി കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചതായി ഹൂത്തികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നതാണ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍ നല്‍കുന്ന അന്ത്യശാസനം. ഞങ്ങള്‍ക്ക് എണ്ണ വില്‍ക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ഇരുട്ടിലാക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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