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  4. Family courts cannot decide on disputes regarding marital relationship after the death of a spouse
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (10:52 IST)

ജീവിതപങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം വിവാഹബന്ധം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ കുടുംബ കോടതികള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല: കേരള ഹൈക്കോടതി

Family courts cannot decide
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (10:52 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (10:54 IST)
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ജീവിതപങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം വിവാഹബന്ധത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കുടുംബ കോടതികള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. അനന്തരാവകാശം, സ്വത്തവകാശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം അവകാശവാദങ്ങള്‍ സാധാരണ സിവില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളാണ് അവ കുടുംബ കോടതികളല്ല സിവില്‍ കോടതികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. 
 
മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെ സ്വത്തില്‍ ഒരു വിഹിതം അവകാശപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അയാളുടെ നിയമപരമായ ഭാര്യയായി തന്റെ വിവാഹിത പദവി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം കുടുംബ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ 60 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീല്‍ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ജയശങ്കരന്‍ നമ്പ്യാര്‍, പ്രീത എ കെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്.
 
അനന്തരാവകാശമോ സ്വത്തവകാശമോ നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം വിവാഹിതയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കുടുംബ കോടതികളെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് വിധിന്യായത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം ക്ലെയിമിന്റെ ഭാഗമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും സാധാരണ സിവില്‍ കോടതികള്‍ തീര്‍പ്പാക്കേണ്ട അത്തരം തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സിവില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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