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യുഎസ്-ഇറാന് സമാധാന കരാര്: ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയില് വന് ഇടിവ്
വെള്ളിയാഴ്ച ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില 66 സെന്റ് അഥവാ 0.53% ഉയര്ന്ന് 80.38 ഡോളറിലെത്തി. യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് (ഡബ്ല്യുടിഐ) ക്രൂഡ് ഓയില് വില 94 സെന്റ് അഥവാ 1.23% ഉയര്ന്ന് 77.54 ഡോളറിലെത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് രൂക്ഷമായതിനെത്തുടര്ന്ന് ബാരലിന് ഏകദേശം 120 ഡോളറിലെത്തിയ ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയില് ഏകദേശം 40% ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും ടെഹ്റാനിലെ ഉപരോധങ്ങളില് ഇളവ് വരുത്താനും ആഗോള വിപണികളിലേക്കുള്ള ഇറാനിയന് എണ്ണ കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടക്കാല കരാറിനെ തുടര്ന്നാണ് ഈ ഇടിവ്.
തല്ഫലമായി യുഎസ്-ഇസ്രായേല്-ഇറാന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് എണ്ണവില താഴ്ന്നു. നിക്ഷേപകര് കുറഞ്ഞ ഭൂരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതകളും ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയില് വിതരണത്തിനായുള്ള ശക്തമായ പ്രതീക്ഷയും കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.