അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്
- 'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
- Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
- ചേസ് മാസ്റ്ററെ പിന്നിലാക്കി ജോ റൂട്, ഇന്ത്യക്കെതിരായ 99 നോട്ടൗട്ടിലൂടെ വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
- ആര് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം, ഗംഭീറും കോലിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, നിഷേധിച്ച് ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക്
ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും ഹിറ്റ്മാൻ ഹിറ്റായി, റെക്കോർഡുകൾ കടപുഴക്കി, വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അന്ത്യം
വിരമിക്കല് സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങള് നിലനില്ക്കെ വിമര്ശകര്ക്ക് സെഞ്ചുറിപ്രകടനം കൊണ്ട് മറുപടി നല്കി രോഹിത് ശര്മ.
വിരമിക്കല് സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങള് നിലനില്ക്കെ വിമര്ശകര്ക്ക് സെഞ്ചുറിപ്രകടനം കൊണ്ട് മറുപടി നല്കി രോഹിത് ശര്മ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയര്ത്തിയ 388 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരവെയാണ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനം കൊണ്ട് രോഹിത് ഞെട്ടിച്ചത്. 110 പന്തുകള് നേരിട്ട രോഹിത് 5 സിക്സും 17 ഫോറും ഉള്പ്പടെ 138 റണ്സ് നേടിയാണ് മടങ്ങിയത്. ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് തന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം സെഞ്ചുറിയാണ് രോഹിത് കുറിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടില് രോഹിത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണിത്.
8 സെഞ്ചുറികള് നേടിയതോറ്റെ ഒരു വിദേശരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറി നേടുന്നവരുടെ പട്ടികയില് രോഹിത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 7 സെഞ്ചുറികള് വീതം നേടിയിട്ടുള്ള സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്(യുഎഇ), ക്വിന്റണ് ഡികോക്ക്(ഇന്ത്യ),എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്(ഇന്ത്യ), സയ്യിദ് അന്വര്(യുഎഇ) എന്നിവരുടെ റെക്കോര്ഡാണ് രോഹിത് മറികടന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന സെഞ്ചുറികള് നേടിയ താരങ്ങളില് മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണര് മാര്ക്കസ് ട്രെസ്കോത്തിക്കൊനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് രോഹിത്. 10 സെഞ്ചുറികളുമായി ജോ റൂട്ടാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമത്.
ഇംഗ്ലണ്ടില് കളിച്ച 30 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നായി 65.29 ശരാശരിയില് 1567 റണ്സാണ് രോഹിത് നേടിയിട്ടുള്ളത്. 90.78 ആണ് രോഹിത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ലോര്ഡ്സില് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് ബാറ്ററും രോഹിത്താണ്. 39 വയസ്സും 80 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറിനേട്ടം. ഇതോടെ ഏകദിനത്തില് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യന് താരമെന്ന റെക്കോര്ഡും രോഹിത്തിന്റെ പേരിലായി. 38 വയസും 327 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോള് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര് നേടിയ റെക്കോര്ഡാണ് രോഹിത് മറികടന്നത്.
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)
90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം
രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്
'എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്കലോണി (വീഡിയോ)
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
ജനുവരിയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയും, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ലയണൽ സ്കലോണി
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'