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  4. World's first AI-assisted brain surgery a huge success
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:07 IST)

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഐ മസ്തിഷ്‌ക ശസ്ത്രക്രിയ വന്‍ വിജയം; യുകെയില്‍ 48കാരന്റെ ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമര്‍ നീക്കം ചെയ്തു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (10:38 IST)
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ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ AI സഹായത്തോടെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത രോഗിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ വിജയകരമായി ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമര്‍ നീക്കം ചെയ്തു. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവായ റൈസ് ഹിബ്ബേര്‍ട്ടിന് (48) തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള പിറ്റിയൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുകളില്‍ ക്യാന്‍സറല്ലാത്ത ഒരു വളര്‍ച്ച വികസിച്ചിരുന്നു.
 
തലച്ചോറിന്റെ ഒരു സ്‌കാനില്‍ വളര്‍ച്ച 11 മില്ലിമീറ്റര്‍ വലിപ്പമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കിഴക്കന്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കൗണ്ടിയായ ബെഡ്‌ഫോര്‍ഡ്ഷയറില്‍ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച ഹിബ്ബേര്‍ട്ട് നടക്കുന്നതിനിടെ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയും അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം വരെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.
 
കാന്‍സര്‍ അല്ലാത്ത വളര്‍ച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെരിഫറല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സൈഡ് കാഴ്ചയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കാരണം വളര്‍ച്ച ഒപ്റ്റിക് നാഡികള്‍ക്കും കരോട്ടിഡ് ആര്‍ട്ടറി പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകള്‍ക്കും വളരെ അടുത്തായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും അന്ധനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.
 
എഐ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ മസ്തിഷ്‌ക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സര്‍ജന്മാരായ ഡോ. ഹാനി മാര്‍ക്കസും ഡോ. ദന്യാല്‍ ഖാനും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ഹിബ്ബര്‍ട്ടിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല, അദ്ദേഹം ആ നിരയിലെ ആദ്യത്തെയാളാകാന്‍ സമ്മതിച്ചു. ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ് താന്‍ ഈ റിസ്‌ക് എടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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