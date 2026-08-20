'രാമായണ'ത്തിന് ശേഷം 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര 2'; ചിത്രീകരണം 2027 ഏപ്രിലിൽ ; ദീപിക പദുകോണുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
രാമായണ, വാരണസി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യന് സിനിമാലോകം വന് പ്രതീക്ഷയില് കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ര അസ്ത്രവേഴ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം 2027ല് ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. സംവിധായകന് നിതീഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായ രാമായണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം കൂടി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2027 ഏപ്രിലിലാകും രണ്ബീര് കപൂര് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര രണ്ടാം ഭാഗത്തില് ജോയിന് ചെയ്യുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാള് വലിയ ക്യാന്വാസിലാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തില് നായകനായ ശിവ എന്ന വേഷത്തിനൊപ്പം ദേവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും രണ്ബീര് തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇഷ എന്ന നായിക കഥാപാത്രമായി ആലിയ ഭട്ടും രണ്ടാം ഭാഗത്തില് തിരിച്ചെത്തും. അതേസമയം സിനിമയിലെ നിര്ണായകമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദീപിക പദുക്കോണെ സിനിമയിലെത്തിക്കാനുള്ള ചര്ച്ചകള് നടന്നുവരികയാണ്. ആദ്യഭാഗത്തില് ചുരുക്കം സീനുകള് മാത്രമാണ് ദീപികയ്ക്ക് സിനിമയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
രാമായണം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഷൂട്ട് ജനുവരിയില് പൂര്ത്തിയാകുമെങ്കിലും ഒരു ബ്രെയ്ക്ക് എടുത്തശേഷമാകും രണ്ബീര് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര രണ്ടാം ഭാഗത്തില് ജോയിന് ചെയ്യുക. സഞ്ജയ് ലീല ബന്സാലിയുടെ ലവ് ആന്റ് വാര്, സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്കയുടെ അനിമല് പാര്ക്ക് തുടങ്ങിയ വമ്പന് സിനിമകളും രണ്ബീറിന്റെ ലൈനപ്പിലുണ്ട്.