സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പരിശോധിക്കാന് കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
കൊച്ചി: ഒളിവിലുള്ള സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് വെറും അഭ്യൂഹങ്ങള് മാത്രമാണെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കാന് അദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. മാവേലിക്കരയില് ചാക്കോയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറുപ്പിനെ പിടികൂടാനുണ്ട്. തന്റെ മരണം വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ച് ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് തുക കൈക്കലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
അന്നു മുതല് പല അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താന് ശ്രമിച്ചിട്ടും കുറുപ്പ് ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'കുറുപ്പ്' എന്ന മലയാളം സിനിമയും ഈ കേസിനെ ആസ്പദമാക്കി നിര്മ്മിച്ചതാണ്. കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു പേരും പാസ്പോര്ട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ബ്രൂണെയില് താമസിക്കുകയാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ കേസ് നിലവില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും 'ലോങ് പെന്ഡിംഗ്' (LP) കേസ് ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.