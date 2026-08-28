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  4. That Photos is not Sukumara Kurup
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (15:32 IST)

അത് സുകുമാരക്കുറുപ്പല്ല; പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം തൃശൂർ സ്വദേശിയുടേത്

Damodara Menon
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (15:35 IST)
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പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റേതെന്ന പേരിൽ മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം തെറ്റാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. പ്രചരിച്ച ചിത്രം തന്റെ ചേട്ടനായ തൃശൂർ കരുമാത്ര സ്വദേശിയായ ദാമോദര മേനോന്റേത് ആണെന്ന് സഹോദരൻ സുരേന്ദ്ര മേനോൻ പറഞ്ഞതായി മനോരമ ന്യൂസ്. ദാമോദര മേനോനാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് നാട്ടുകാരും പറയുന്നു.
 
അന്വേഷണസംഘത്തിൽ മുൻപ് അംഗമായിരുന്ന ഒരു പൊലീസുകാരന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിലാണ് ദാമോദര മേനോന്റെ ചിത്രം ചർച്ചയായത്. സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ബ്രൂണയ്യിൽ ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും നിർമാണമേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുകയാണെന്നും റിട്ട. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലി അക്ബർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദേശത്തുള്ള ഭാര്യയുമായും മറ്റു ബന്ധുക്കളുമായും കുറുപ്പ് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും അലി അക്ബർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
 
ദാമോദര മേനോന്റെ ചിത്രം ദുരുപയോഗിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രം എങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു എന്നതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. സുകുമാര കുറുപ്പിന്റെ ചിത്രമെന്ന പേരിൽ മുൻപും ചില ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു.
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