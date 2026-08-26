  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Do you bathe in hot water every day
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (14:36 IST)

ചൂടുവെള്ളത്തിലാണോ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Monsoon Health, Bathing, Healthy life,Kerala Rain
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:27 IST)
google-news
മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് കുളി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. ചിലര്‍ക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇഷ്ടമെങ്കില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇഷ്ടം. രണ്ട് വെള്ളത്തിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ചര്‍മം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 
 
രോഗപ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ കുളി സഹായിക്കും.  ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണം അകറ്റാന്‍ സഹായിക്കും. അതിനൊപ്പം തന്നെ തലവേദന അകറ്റുന്നതിനും ചൂടുവെള്ളത്തിലെ കുളിയാണ് നല്ലത്. 
 
ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് പേശികള്‍ക്ക് അയവ് വരുത്താന്‍ സഹായിക്കും. ചര്‍മ്മത്തിലെ അടഞ്ഞ സുഷിരങ്ങള്‍ തുറന്നു ചര്‍മ്മം വൃത്തിയാക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വാട്ടര്‍ ഡയറ്റ്; 31കാരിക്ക് ഗുരുതരമായ ബ്രെയിന്‍ ഡിസോഡര്‍!

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ചില മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ മുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ തലമുടി കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നത് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സീസണല്‍ മുടി കൊഴിച്ചില്‍ എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്, വര്‍ഷത്തിലെ ചില സമയങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്തും ശരത്കാലത്തും മുടി പതിവിലും കൂടുതല്‍ കൊഴിയുന്നു.

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തി

കോൺവെക്കേഷന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥികൾ, അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഉത്തരവ്, പ്രതിഷേധം വന്നതോടെ തിരുത്തിരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജുഡീഷ്യല്‍ പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനൊ ആകാനാവില്ലെന്ന് ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി

പാക്കേജ്ഡ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്‍ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പൂരിത കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ലേബലുകള്‍ പതിച്ചിട്ടില്ല; FSSAIയോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിഎന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പാദകരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് റെഗുലേറ്റര്‍ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ?, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഉത്തരസൂചിക പോലുമില്ല, ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾജൂലായ് 17, 18 ദിവസങ്ങളിലാണ് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളുടെ യുജിസി- സിഎസ്‌ഐആര്‍ നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

ചൂടുവെള്ളത്തിലാണോ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ചൂടുവെള്ളത്തിലാണോ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംതണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ചര്‍മം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വാട്ടര്‍ ഡയറ്റ്; 31കാരിക്ക് ഗുരുതരമായ ബ്രെയിന്‍ ഡിസോഡര്‍!

പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വാട്ടര്‍ ഡയറ്റ്; 31കാരിക്ക് ഗുരുതരമായ ബ്രെയിന്‍ ഡിസോഡര്‍!എന്നാല്‍ പിന്നീട് അവര്‍ക്ക് നടക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടും ഓര്‍മ്മക്കുറവും ഉണ്ടായി, കഠിനമായ ഉപവാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ഒരിക്കലും പൂര്‍ണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉളളവര്‍ അവക്കാഡോ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉളളവര്‍ അവക്കാഡോ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംഇത് ചര്‍മ്മത്തില്‍ ചുണങ്ങു, വീക്കം അല്ലെങ്കില്‍ ശ്വസിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് കാരണമാകും.

രണ്ട് മാസമായിട്ടും കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെയോ മറ്റുളളവരുടെയോ മുഖം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

രണ്ട് മാസമായിട്ടും കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെയോ മറ്റുളളവരുടെയോ മുഖം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണംപേശികളിലെ മുറുക്കത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മസില്‍ ടോണ്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നില്‍ക്കുമ്പോഴും നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം അസിഡിറ്റിയാകാം!

തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം അസിഡിറ്റിയാകാം!ചിലപ്പോള്‍ ആഴ്ചയില്‍ പല തവണ തലവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തലവേദനയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, വര്‍ദ്ധിച്ച അസിഡിറ്റി പലപ്പോഴും ഒരു കാരണമാണ്.