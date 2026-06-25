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പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തിലും ഷുഗര് ലെവലിലും വ്യത്യാസം വരും; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ഷുഗര് ലെവലിലും ബ്ലഡ് പ്രഷറിലും വ്യത്യാസങ്ങള് വരും. 20നും 30നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവരില് 120/ 80mmHg ബ്ലഡ് പ്രഷര് ആണ് വേണ്ടത് 31നും നാല്പതിനും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവരില് 122/ 82mmHg ആണ് വേണ്ടത് 4150 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവരില് 124 /84mmHg ആണ് വേണ്ടത് 5160 പ്രായമുള്ളവരില് 126/ 86mmHg ആണ് വേണ്ടത്. 60ന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരില് 130 88 mmHg ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം രക്തസമ്മര്ദ്ദം 140/90mmHg ആകുകയോ അതിനു മുകളില് പോവുകയോ ചെയ്താല് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം ആണെന്നാണ് അര്ത്ഥം. ഇത് ഹൃദ്രേഗങ്ങള്ക്കും സ്ട്രോക്കിനും കാരണമാകാം. അതേസമയം രക്തസമ്മര്ദ്ദം 90/ 60mmHg ആണെങ്കില് താഴ്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം എന്നാണ് അര്ത്ഥം.
അതേസമയം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പ്രായത്തെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും. സാധാരണയായി 70 -100 ഇടയിലാണ് ഷുഗര് ലെവല് വേണ്ടത്. ഇത് ആഹാരം കഴിച്ച് 8 മണിക്കൂറിനു ശേഷമുള്ള കണക്കാണ്. 100- 25നും ഇടയിലാണെങ്കില് പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്നാണ് അര്ത്ഥം. 126ന് മുകളിലാണെങ്കില് പ്രമേഹത്തിന്റെ സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. അതേ സമയം 200 മുകളിലാണെങ്കില് അടിയന്തരമായി മരുന്ന് ചികിത്സ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് അര്ത്ഥം.