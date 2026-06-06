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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (19:32 IST)

ADHDയുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളും രോഗനിര്‍ണയവും അറിയണം; കൂടുതലും കാണുന്നത് ആണ്‍കുട്ടികളില്‍

Symptoms and diagnosis of ADHD
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (19:32 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (19:35 IST)
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അറ്റന്‍ഷന്‍ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പര്‍ ആക്റ്റിവിറ്റി ഡിസോര്‍ഡര്‍ (ADHD) എന്നത് ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധയെയും/അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ഹൈപ്പര്‍ ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെയും ആവേശത്തിന്റെയും അളവിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു നാഡീ വികസന അവസ്ഥയാണ്. ആണ്‍കുട്ടികളിലാണ് അഉഒഉ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്, എളുപ്പത്തില്‍ രോഗനിര്‍ണയം നടത്തപ്പെടുന്നതും ഇവരിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ADHD ഉണ്ടാകാമെന്നും പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഈ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നുവെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
 
ADHD യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ ഒന്നാണ്  ദീര്‍ഘനേരം എന്തെങ്കിലും ജോലികളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള അശ്രദ്ധമായ തെറ്റുകള്‍ വരുത്തുക, ഇടയ്ക്കിടെ വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിവ. എളുപ്പത്തില്‍ ശ്രദ്ധ മാറുന്നതായി തോന്നുക, ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുക, ആസൂത്രണത്തിലും സംഘാടനത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍, ജോലികള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നതിലും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവയും അവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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