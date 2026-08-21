രാവിലെ ഈ ശീലങ്ങള് പതിവാക്കിയാല് നിങ്ങളുടെ കുടല് ആരോഗ്യമുള്ളതാകും
ദഹനം, പോഷകങ്ങള് ആഗിരണം ചെയ്യല്, രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവയില് പോലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാല് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് നിര്ണായകമാണ്. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമാണെങ്കില്, ദുര്ബലമായ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം നിങ്ങള്ക്ക് പലതരം രോഗങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്, യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ട്രോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങള് പിന്തുടരേണ്ട പ്രധാന പ്രഭാത ശീലങ്ങള് പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഹാര്വാര്ഡ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോ. സൗരഭ് സേഥിയുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ദഹനത്തെയും മലവിസര്ജ്ജനത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനാല്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, നിങ്ങള് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തില് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ്.
കാപ്പിക്ക് മുമ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക
ചൂടുള്ള വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ഉണര്ത്തുകയും സുഗമമായ മലവിസര്ജ്ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പഠനങ്ങള് അനുസരിച്ച്, ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും മലബന്ധം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
യോഗ, നടത്തം പോലുള്ള മൃദുവായ ചലനങ്ങള്
ലഘു യോഗ ആസനങ്ങള്, നടത്തം പോലുള്ള പതിവ് ശരീര ചലനങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കുകയും വയറു വീര്ക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉയര്ന്ന ഫൈബര് അടങ്ങിയ പ്രഭാതഭക്ഷണം
നാരുകള് അടങ്ങിയ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം ഇത് പതിവ് മലവിസര്ജ്ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ കുടല് മൈക്രോബയോമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ചില രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. സീസണല് പഴങ്ങളും നട്സും ചേര്ത്ത ഓട്സ്, അവോക്കാഡോ ചേര്ത്ത ധാന്യ ടോസ്റ്റ്, ചിയ വിത്തുകള് ചേര്ത്ത തൈര് എന്നിവയാണ് മികച്ച ഓപ്ഷനുകള്.
പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളില് പ്രോട്ടീന്
പ്രോട്ടീന് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിര്ത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് സ്ക്രോള് ചെയ്യരുത്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ സ്ക്രോള് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുമെന്ന് ഡോ. സേഥി പറഞ്ഞു. നിങ്ങള് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോള്, നിങ്ങളുടെ ദഹനം ഗണ്യമായി മന്ദഗതിയിലാകുന്നു, ഇത് സമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് നിങ്ങളുടെ കുടലിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.